Polizei sucht Zeugen in Hanau

Die Kripo in Hanau sucht Hinweise zu einem Mann, der bereits am Donnerstag im Fallbach unter der Brücke am "Alter Rückinger Weg" gefunden wurde.

Der 33- Jährige war unterkühlt und hatte eine Verletzung am Halsbereich. Die Polizei hofft nun auf Hinweise und sucht nach Zeugen, teilte sie am Montag mit.