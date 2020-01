Die Polizei hat einen Raubüberfall auf einen Geschäftsmann verhindert und zwei Männer festgenommen.

Bei der Durchsuchung einer Wohnung in Ludwigshafen sowie des Autos einer der Beschuldigten am Montag seien zwei scharfe Schusswaffen gefunden worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mit. Die 40- und 43-Jährigen sollen ein Verbrechen verabredet haben.