Polizei vermutet Brandstiftung Feuer in Asylheim gelegt

In einer Asylbewerberunterkunft in Hocheim (Main-Taunus) hat es in der Nacht zum Montag gebrannt.

Fünf Bewohner mussten der Polizei zufolge untersucht werden, weil der Verdacht einer Rauchgasvergiftung bestand. 140 Menschen sind laut dem Kreis in der Unterkunft untergebracht. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von Brandstiftung aus. Der Schaden wurde auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.