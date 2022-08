Die Polizei hat nach Kontrollen in der Marburger Innenstadt zwei Männer festgenommen.

Wie die Beamten am Montag mitteilten, wurde am Donnerstag ein 34-Jähriger ohne festen Wohnsitz kontrolliert, gegen den vier verschiedene Haftbefehle vorlagen. Er wurde in eine JVA gebracht. Die zweite Festnahme erfolgte am Samstag. Gegen einen 23-Jährigen lagen zwei Haftbefehle vor.