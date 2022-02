Die Polizei warnt ältere Menschen vor einer "Whats- App-Enkeltrickmasche".

So hätten sich Betrüger zuletzt häufiger über Smartphone-Nachrichten als vermeintliche Angehörige ausgegeben und Geldüberweisungen gefordert. Im konkreten Fall wurde ein 65-Jähriger in Königstein (Hochtaunus) rechtzeitig misstrauisch und alarmierte die Polizei, wie die Beamten am Sonntag mitteilten.