Kampagne "Safety Days" Polizei will heute in Hessen verstärkt kontrollieren

Die hessische Polizei beteiligt sich in dieser Woche an einer europaweiten Verkehrssicherheitskampagne und verstärkt ihre Kontrollen. Schwerpunkt ist am Mittwoch. Es geht nicht nur um Tempoverstöße.

Ein Polizist führt bei einem Autofahrer einen Alkoholtest durch. Bild © Imago Images

Im Rahmen der Aktionswoche "Roadpol Safety Days" wird ein besonderer Blick auf riskante Verhaltensweisen im Straßenverkehr wie überhöhte Geschwindigkeit, Fahren unter Alkohol oder Drogen sowie Ablenkung und Unaufmerksamkeit gelegt, wie die Polizeipräsidien am Montag mitteilten. "Verkehrsunfälle, die auf diesen Ursachen basieren, wären also vermeidbar." Polizei erlebt mehr aggressives Verhalten Sie seien außerdem häufig auf rücksichtsloses oder gar aggressives Verhalten im Straßenverkehr zurückzuführen, "das auch bereits vor der Schwelle eines Unfalls durch die Polizei zunehmend festgestellt wird", wie die Beamten mitteilten. Ziel der Kampagne und der Kontrollen sei eine Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer und eine Reduzierung von Unfallopfern. Dabei wollen Polizisten Verkehrsteilnehmer in Gesprächen auf ihre Verantwortung aufmerksam machen. Auch das Verhalten junger Fahranfänger stehe im Fokus. Schwerpunkt der Aktion in Hessen ist nach Polizeiangaben der Mittwoch. Geplant seien unter anderem Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen, aber auch Alkohol- und Drogenkontrollen. Hessen will wieder null Verkehrstote melden Roadpol ist ein europaweites Polizei-Netzwerk, das die Zahl der Verkehrsunfallopfer senken will. Ziel ist die Reduzierung der im Straßenverkehr getöteten Personen auf null. Das Netzwerk ging aus einem Zusammenschluss von europäischen Verkehrspolizeien hervor und ist eine Nicht-Regierungsorganisation. Es hat den Angaben zufolge die Aufgabe, europaweite Aktionen zur Durchsetzung der Vorschriften im Verkehrssektor zu koordinieren. Am Mittwoch sollen die Verkehrstoten europaweit gezählt werden. In den beiden vergangenen Jahren konnte in Hessen den Angaben zufolge an dem Tag gemeldet werden, dass es keine Todesopfer bei Unfällen gab.

