Die Polizei hat eine erste Bilanz ihrer erhöhten Präsenz im Frankfurter Bahnhofsviertel gezogen.

In den vergangenen Wochen wurden 418 Strafanzeigen und 86 Ordnungswidrigkeiten eingeleitet, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. 78 Personen wurden vorläufig festgenommen und 42 Haftbefehle vollstreckt. Mit mehr Anwesenheit will die Polizei etwa Drogen- und Gewaltdelikte eindämmen.