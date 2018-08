Polizeischule in Eschwege

Der Verdacht eines sexuellen Übergriffs unter Polizeianwärtern in Nordhessen hat sich nicht erhärtet. Ohne Strafe kommen die beiden Beschuldigten aber nicht davon.

Zwei Polizeianwärter sind von dem Vorwurf entlastet worden, einen Kollegen in der Polizeischule in Eschwege (Werra-Meißner) vergewaltigt zu haben. Ermittlungen im dortigen Ausbildungszentrum der Bundespolizei hätten weder den Verdacht eines vollendeten noch eines versuchten Sexualdelikts bestätigt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Kassel am Donnerstag.

Die Staatsanwaltschaft war nach einem Vorfall im Februar eingeschaltet worden. Damals standen zwei 22 und 24 Jahre alte Polizeianwärter unter Verdacht, sich während des Dienstes an einem minderjährigen Kollegen auf dem Ausbildungsgelände sexuell vergangen zu haben. Die Bild-Zeitung hatte damals berichtet, dass das Opfer in seiner Unterkunft mit einer Cola-Flasche vergewaltigt worden sei.

Verdacht der Nötigung bleibt

Was bleibe, sei der Verdacht einer Nötigung durch "kurzzeitiges Festhalten", erklärte die Kasseler Staatsanwaltschaft. Deshalb wurde das Verfahren gegen beide Beschuldigte vorläufig gegen Zahlung eines Geldbetrages in Höhe von 500 Euro eingestellt. "Sollte der zur Auflage gemachte Geldbetrag vollständig beglichen werden, wird das Verfahren endgültig zur Einstellung gelangen", sagte der Sprecher.