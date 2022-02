Polizeiauto fährt in Haltestelle

Ein Polizeiwagen ist am Montagmorgen in die U-Bahn-Haltestelle am Frankfurter Hauptfriedhof gefahren.

Nach Angaben der Polizei hatte die Streife ein anderes Auto verfolgt, wieso, war zu- nächst nicht bekannt. Nach dem Unfall kamen zwei Insassen des Polizeiwagens zur Untersuchung ins Krankenhaus. An dem Auto entstand Totalschaden. Bahnen der Linie 5 konnten nicht verkehren.