Ein Polizeiauto im Einsatz ist am Sonntagabend an einer Kreuzung in Heusenstamm (Offenbach) mit einem Pkw zusammengestoßen.

Dabei zogen sich die 27 und 22 Jahre alten Beamten und der 55 Jahre alte Fahrer des anderen Autos leichte Verletzungen zu, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 55.000 Euro.