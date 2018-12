Rettungseinsatz an der Unfallstelle in Wiesbaden

Polizeiauto kracht in Pkw - drei Verletzte

Unfall in Wiesbaden

Auf einer Kreuzung in Wiesbaden sind ein Polizeiwagen und ein Auto mit voller Wucht zusammengestoßen. Drei Personen wurden verletzt.

Am Freitagabend hat sich in Wiesbaden ein schwerer Unfall zwischen einem Pkw und einem Streifenwagen im Einsatz ereignet. Die Fahrzeuge krachten gegen 22 Uhr auf einer Kreuzung fast ungebremst ineinander, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Drei Verletzte

Bei dem Unfall wurden der 64 Jahre alte Fahrer des Pkw sowie eine 26-jährige Polizeibeamtin und ihr 35 Jahre alter Kollege verletzt. Alle wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Wie der Unfall zustande kam, ist noch unklar. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 20.000 Euro.

