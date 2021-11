Nach der Bombenentschärfung in Petersberg (Fulda) sind zwei Polizeiautos bei einer Kontrollfahrt auf der gesperrten A7 verunglückt.

Ein Streifenwagen sei am Donnerstagabend zunächst bei Nebel in eine unbeleuchtete Absperrschranke gefahren, teilte die Polizei mit. Als die Insassen ausstiegen, um die Unfallstelle abzusichern, krachte ein weiteres Polizeiauto auf das stehende Fahrzeug. Ein Polizist wurde von einer umherschleudernden Schranke am Arm getroffen und leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 32.000 Euro.