Bei dem Polizeieinsatz in Dietzenbach starb ein Verdächtiger - vermutlich an Verletzungen, die er sich selbst zufügte. Bild © picture-alliance/dpa

Der Mann, der am Mittwoch in Dietzenbach bei seiner Festnahme ums Leben kam, hat sich selbst getötet. Das ist das vorläufige Ergebnis einer Obduktion. Der 66-Jährige soll seine Nachbarn umgebracht haben.

Der 66 Jahre alte Mann war am Mittwoch ums Leben gekommen, als die Polizei ihn in seiner Wohnung in Dietzenbach (Offenbach) festnehmen wollte. Auf Anfrage des hr erklärte die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Donnerstag, dass sie von einem Suizid ausgehe. Das vorläufige Ergebnis der Obduktion ergab demnach, dass der Verdächtige sich bei dem Festnahmeversuch mit einem Messer so schwer verletzte, dass er starb.

Taser war offenbar nicht die Todesursache

Mehrere Polizisten hatten laut Staatsanwaltschaft versucht, ihn daran zu hindern. Dabei setzten sie auch eine Elektroschockpistole ein. Doch der Mann sei nicht durch den Einsatz des Tasers gestorben, Todesursache sei höchstwahrscheinlich durch die Verletzung mit dem Messer, hieß es weiter.

Der 66-Jährige sollte festgenommen werden, weil er im Verdacht stand, seine beiden Nachbarn - eine 61-Jährige und ihren 64 Jahre alten Ehemann - Anfang Juni getötet zu haben. Wie die Staatsanwaltschaft nun bestätigte, handelte es sich um seine direkten Nachbarn.

DNA-Spuren in der Wohnung des getöteten Ehepaars

Auch das Polizeipräsidium Südosthessen hatte am Mittwoch angegeben, dass der Verdächtige sich selbst verletzt habe. Kurzzeitige Befürchtungen, in der Wohnung des 66-Jährigen befinde sich ein Sprengsatz, hatten sich bald als unbegründet herausgestellt.

Der 66-Jährige hatte kurz nach dem Auffinden der Leichen gegenüber Privatpersonen Aussagen gemacht, die nahelegten, dass er etwas mit dem Tod des Paares zu tun haben könnte. Bei einer Vernehmung hatte er dies gegenüber der Polizei jedoch widerrufen. Damals hatte es nicht genug Verdachtsmomente gegeben, um gegen ihn einen Haftbefehl zu erwirken.

Erst als kleinste Spuren in der Wohnung ausgewertet wurden, konnte auch DNA des 66-Jährigen nachgewiesen werden. Daraufhin wurde am Mittwoch ein Haftbefehl wegen Totschlags-Verdachts ausgestellt. Über das mögliche Motiv rätseln die Ermittler noch immer. Gestohlen wurde in der Wohnung des Ehepaares nichts.

