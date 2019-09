Polizeieinsatz in Frankfurter Innenstadt

Wegen eines Polizeieinsatzes in der Frankfurter Innenstadt ist es zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen im S- und U-Bahnverkehr gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen am Dienstagmittag eine Person mit Schusswaffe auf dem Platz der Konstablerwache gemeldet. Die Beamten durchsuchten den Bereich, konnten den Verdacht jedoch nicht bestätigen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Während des Einsatzes war der S- und U-Bahn-Verkehr an der Konstablerwache eingestellt. Am frühen Nachmittag fuhren die Bahnen wieder.