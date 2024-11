Großes Polizeiaufgebot rund um das Einkaufszentrum in Sulzbach: Dort hat es eine Schlägerei gegeben, auch ein Schuss fiel. Eine Gefahr für Unbeteiligte bestehe nicht mehr, hieß es am Abend.

Laut Polizei kam es im Main-Taunus-Zentrum (MTZ) in Sulzbach (Main-Taunus) am Samstagnachmittag zu einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen. Dabei wurde eine Person schwer verletzt. Den Angaben zufolge gibt es weitere Verletzte, nähere Details dazu nannten die Beamten aber noch nicht. Im Verlauf der Auseinandersetzung sei auch ein Schuss aus einer Gaspistole gefallen.

Auf der Plattform X teilte die Polizei Westhessen am frühen Abend mit, dass keine Gefahr mehr für Unbeteiligte bestehe. Das MTZ sei wieder regulär betretbar.

Verkehrschaos rund um das MTZ

Die Beamten hatten nach der Schlägerei nach flüchtigen Beteiligten der Auseinandersetzung gefahndet. Rund um das gut besuchte Einkaufszentrum kam es in der Folge zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Beamten sperrten die B8, die Zufahrtsstraße von der A66 in Richtung MTZ, in beide Richtungen ab, ausfahrende Autos wurden kontrolliert. Gegen 19 Uhr wurde die Bundesstraße wieder freigegeben.

Auf der A66 in Richtung Wiesbaden staute sich der Verkehr noch am Abend auf mehreren Kilometern. Im Rückstau kam es zudem zu einem Unfall. Die Abfahrt zum MTZ war zeitweise nicht möglich.