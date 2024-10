Polizeikontrolle auf A3 Ohne Führerschein, aber mit 87.000 Euro Bargeld unterwegs

Bei einer Polizeikontrolle auf der Autobahn bei Frankfurt ist der Polizei ein Fahrer ohne Führerschein aufgefallen. So weit, so gewöhnlich. Die Bargeldmenge in der Handtasche der Beifahrerin überraschte dann doch.

Veröffentlicht am 19.10.24 um 15:55 Uhr Link kopiert!









Symbolbild: In der Handtasche der kontrollierten Frau dürften einige Scheine mehr gefunden worden sein. Bild © picture-alliance/dpa

Link kopiert!









Mehr als 87.000 Euro Bargeld hat eine 26-Jährige in ihrer Handtasche bei sich getragen, als sie in eine Verkehrskontrolle der Frankfurter Autobahnpolizei geriet. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, saß die Frau auf dem Beifahrersitz eines Autos, das aufgefallen war, weil der Fahrer sich nicht an die Weisungen der Beamten hielt. Audiobeitrag Bild © picture-alliance/dpa | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Bei der anschließenden Kontrolle auf der Autobahn 3 zwischen dem Frankfurter Kreuz und der Anschlussstelle Kelsterbach (Groß-Gerau) stellte sich heraus, dass der 28-Jährige ohne gültigen Führerschein am Steuer saß, so die Polizei. Hochzeitsgeschenk oder Geldwäsche? Das Paar habe angegeben, das Geld stamme von seiner Hochzeit. Sie hätten es aus Sicherheitsgründen bei sich. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Anfangsverdachts der Geldwäsche und wegen Fahrens ohne Führerschein. Der Wagen der beiden fiel auf, als die Polizei am Freitagabend zwischen dem Frankfurter Kreuz und der Anschlussstelle Kelsterbach die Fahrbahn für einige Minuten sperren wollte, um herumliegende Gegenstände wegzuräumen. Die deutlich sichtbare Anzeige "Sperrung" am Streifenwagen habe der 28-Jährige aber missachtet und versucht, das Polizeiauto zu überholen. In der Höhe des Autobahndreiecks Mönchhof wurde der Wagen deshalb angehalten und kontrolliert. Formular hessenschau update - Der Newsletter für Hessen hessenschau update anmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier können Sie sich für dasanmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier erfahren Sie mehr E-Mail Zurücksetzen Ende des Formulars