Die Polizei hat auf der A5 zwischen Frankfurt und Darmstadt Sicherheitsabstände zwischen fahrenden Autos kontrolliert und dabei mehr als 200 Verstöße festgestellt. Zwei Fälle waren besonders gefährlich.

Die Darmstädter Polizei hat vergangene Woche bei einer 90-minütigen Abstandskontrolle auf der A5 mehr als 200 Verstöße festgestellt. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, registrierten sie 208 Verstöße, von denen jeder mit einem Bußgeld von mindestens 70 Euro und einem Punkt in Flensburg bestraft wird. Ein zu kleiner Sicherheitsabstand ist eine der häufigsten Ursachen für Verkehrsunfälle.

Besonders auffällig war ein Autofahrer aus der Wetterau: Bei einer Geschwindigkeit von 150 Stundenkilometern hielt er gerade einmal elf Meter Abstand zum vor ihm fahrenden Auto. Ein Offenbacher war kaum disziplinierter: Zwischen ihm und dem Wagen vor ihm lagen nur 13 Meter - bei einer Geschwindigkeit von 153 km/h.

Beide Autofahrer müssen nun für zwei Monate den Führerschein abgeben und ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro bezahlen. Zudem kassieren sie zwei Punkte in Flensburg.

Weitere Informationen Anhalteweg Um ein 153 km/h schnelles Auto zum Stehen zu bringen, braucht man mehr als 160 Meter - 45 Meter Reaktions- und 117 Meter Bremsweg. Ende der weiteren Informationen

"Halber Tacho" guter Anhaltspunkt

Ein Polizeisprecher sagte zu hessenschau.de, dass die Regel "halber Tacho" in der Regel ein guter Anhaltspunkt sei dafür, wie viel Abstand man zum vorausfahrenden Auto halten soll. Bei 120 Stundenkilometern wären das 60 Meter. Dafür kann man sich gut an den Leitpfosten orientieren, die in 50-Meter-Abständen am Fahrbahnrand stehen.

18 weitere Autofahrer waren ebenfalls so dicht aufgefahren, dass eine "erhebliche Unterschreitung" vorlag und auch sie nun einen Monat lang auf den Führerschein verzichten müssen.