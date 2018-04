Kerzen erinnern an den von Polizisten getöteten 19-Jährigen. Polizeipräsident Voß sagte, er gehe davon aus, dass sich die Beamten rechtmäßig verhalten hätten.

Kerzen erinnern an den von Polizisten getöteten 19-Jährigen. Polizeipräsident Voß sagte, er gehe davon aus, dass sich die Beamten rechtmäßig verhalten hätten. Bild © osthessen-news.de

Zwölf Schüsse gab ein Polizist am vergangenen Freitag in Fulda ab, ein 19 Jahre alter Randalierer wurde getötet. Der Polizeipräsident von Fulda drückte nun sein Bedauern aus - und verteidigte zugleich seine Kollegen.

"Der Einsatz am vergangenen Freitagmorgen, bei dem ein 19 Jahre alter gewalttätiger Mann afghanischer Herkunft erschossen wurde, beschäftigt mich sehr", teilte Günther Voß am Dienstag mit. "Was wegen eines gemeldeten Randalierers wie ein Routineauftrag begann, endete mit einem schwerverletzten Bäckereiangestellten, mehreren verletzten Kolleginnen und Kollegen sowie dem Tod des Angreifers. Dies bedauere ich sehr."

Voß betonte aber, dass für den Polizisten, der den Mann erschoss, die Unschuldsvermutung gelten müsse. "Ich habe bisher keinen Zweifel an dem rechtmäßigen Handeln der eingesetzten Kräfte." Er verurteile die Art und Weise von vorschnellen und undifferenzierten Urteilen über das Handeln der eingesetzten Kolleginnen und Kollegen.

Lieferant konnte Krankenhaus verlassen

Wie berichtet, hatte am frühen Freitagmorgen ein 19-Jähriger vor einer Bäckerei randaliert und einen Lieferfahrer mit einem Stein am Kopf schwer verletzt. Auch ein herbeigerufener Polizist wurde schwer am Arm verletzt. Der Beamte eines zweiten Streifenwagens erschoss daraufhin den polizeibekannten Randalierer, etwa 150 Meter von der Bäckerei entfernt. Der Polizist gab zwölf Schüsse ab, von denen vier trafen, zwei davon tödlich. Der Polizist hat bislang zu dem Vorfall geschwiegen.

Am Dienstag wurde ebenfalls bekannt, dass der schwer verletzte Lieferant das Krankenhaus bereits am Montag wieder verlassen konnte. "Es geht ihm gesundheitlich wieder besser", sagte der Sprecher der Bäckerei-Kette, vor deren Filiale die Ereignisse ihren Ausgang nahmen. Der Lieferant und die Bäckerei-Mitarbeiterin, die die Waren in Empfang nehmen wollte, stünden aber noch unter Schock.

Thema im Innenausschuss des Landtags

Unterdessen teilte die Linksfraktion im Landtag mit, dass der Polizeieinsatz Thema im Innenausschuss werde, wie in solchen Fällen üblich. Nach Angaben des Abgeordneten Hermann Schaus müsse geklärt werden, ob die Tragödie hätte verhindert werden können.

Zwar habe der Angreifer psychische Probleme und ein impulsiv-aggressives Verhalten an den Tag gelegt - aber "es stellt sich hier die Frage, ob nicht früher oder anders hätte reagiert werden können", sagte Schaus.

Mitbewohner beschrieben den Angreifer als aggressiv

Wie hr-iNFO am Montag berichtete, hatten Mitbewohner des 19 Jahre alte Asylbewerbers, der in einer nahe gelegenen Flüchtlingsunterkunft lebte, den Mann als aggressiv und auffällig beschrieben.

Sie hätten seinen Betreuer und die Polizei informiert, aber es sei nichts unternommen worden. Der Mann war nach Angaben der Staatsanwaltschaft bereits wegen Drohung und Körperverletzung angeklagt.

Sendung: hr-iNFO, 17.04.2018, 19.00 Uhr