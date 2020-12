Polizeistation in Kassel beschädigt

Ermittlungen Polizeistation in Kassel beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag eine Polizeistation in Kassel beschädigt und beschmiert.

Die Täter sprühten "All Cops are Biomüll" auf die Fassade, warfen eine Scheibe ein, beschädigten eine Zugangstastatur und hinterließen zwei Tüten Biomüll. Da eine politische Motivation zu vermuten ist, ermittelt der Staatsschutz, wie die Polizei am Montag mitteilte.