Beim Versuch, zwei Jugendliche auf einem Moped zu stellen, ist in Seckbach eine Polizeistreife verunglückt.

Die Beamten wollten die beiden am Samstag um kurz vor Mitternacht anhalten, doch diese stoben in Richtung Huthpark davon, wie es am Sonntag hieß. Dort rutschte der Einsatzwagen gegen einen Erdwall. Die Beamten verletzten sich leicht. Die Mopedfahrer entkamen.