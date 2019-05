Bei einem Zusammenprall zwischen einem Streifenwagen und einem Auto sind in Frankfurt zwei Polizisten leicht verletzt worden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren zwei 26 Jahre alte Polizisten am Dienstagabend in einem Kleintransporter auf dem Weg zu einem Einsatz im Gallus und fuhren bei Rotlicht auf eine Kreuzung. Dabei prallte der Einsatzwagen mit einem unbeteiligten Auto zusammen. Dessen 31 und 32 Jahre alten Insassen blieben laut Polizei unverletzt. Die Beamten kamen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, hieß es. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.