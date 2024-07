Falsche Polizisten haben von einer Rentnerin in Hofheim 300.000 Euro erbeutet.

Sie hätten gegenüber der Frau am Telefon behauptet, deren Tochter habe einen tödlichen Unfall verursacht, sitze in Haft und es sei eine Kaution fällig, teilte die Polizei in Wiesbaden mit. Nach Aufforderung der Kriminellen holte die Rentnerin das Geld aus ihrem Bankschließfach und übergab es am vergangenen Donnerstag einer angeblichen Mitarbeiterin der Gerichtskasse. Später meldete sich ein falscher Staatsanwalt telefonisch und bescheinigte ihr den Geldeingang.