Schon wieder Randale gegen Polizisten: In Frankfurt und Darmstadt sind Beamte am Halloween-Samstag und in der Nacht zum Sonntag mit Flaschen, Eiern und Böllern angegriffen worden. Es gab zahlreiche Festnahmen. Allein in Frankfurt hatten sich mehrere hundert Menschen versammelt.

In der zweiten Nacht in Folge sind Polizisten in Frankfurt angegriffen worden. Nachdem bereits in der Nacht zum Samstag eine Polizeistreife attackiert worden war, ist auch am späten Samstagabend, an Halloween, auf der Einkaufsmeile Zeil ein Polizeiwagen mit Steinen, Flaschen und Eiern beworfen worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Im Anschluss hätten sich 500 bis 800 Menschen an der Hauptwache versammelt, "ohne die Corona-Verordnung einzuhalten". Dort seien weitere Polizisten mit Flaschen und Eiern beworfen worden. Über mögliche Verletzte machte die Polizei keine Angaben.

Neun Tatverdächtige wurden laut Polizei vorübergehend festgenommen, acht von ihnen "mangels Haftgründen" wieder entlassen. Ein polizeibekannter 17-Jähriger sollte am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Polizist in der Nacht zuvor verletzt

Bereits in der Nacht zum Samstag hatten mehr als 20 Jugendliche in der Frankfurter Innenstadt Polizisten mit Steinen, Flaschen und Pfefferspray angegriffen. Dabei wurde ein 27 Jahre alter Polizist verletzt und musste seinen Dienst beenden.

Als weitere Streifenwagen eintrafen, ergriffen die Jugendlichen die Flucht. Im Zusammenhang mit dem Angriff auf den Beamten hat die Polizei inzwischen einen 18 Jahre alten Tatverdächtigen ermittelt.

Böller gegen Streife in Darmstadt

Auch in Darmstadt-Eberstadt waren Polizisten am Samstag angegriffen worden. Dort hatten Anwohner am Nachmittag mehrere Personen gemeldet, die Böller zündeten. Als eine Streife dort eintraf, fand sie nach Angaben vom Sonntag eine große Gruppe Jugendlicher vor, die offensichtlich gegen Corona-Auflagen verstießen.

Als die Beamten die Gruppe über Lautsprecher ansprach, flogen Böller auf das Polizeiauto. Insgesamt seien rund 100 Jugendliche vor Ort gewesen. Die Polizisten riefen deshalb mehrere Streifenwagen zur Verstärkung, woraufhin sich die Angreifer in kleineren Gruppen im Wohngebiet verteilten.

Die Polizei nahm 23 vorwiegend Minderjährige vorübergehend fest. Bei einer Person wurden Knallkörper gefunden. Alle wurden nach Feststellung ihrer Personalien wieder freigelassen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Innenminister fordert harte Strafen

Der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) zeigte sich entsetzt über die Angriffe. "Ich verurteile diese feigen Attacken auf unsere Polizei", sagte er. Dutzende Chaoten hätten schwerste Verletzungen von Einsatzkräften in Kauf genommen. "Die Gewalt gegenüber Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften steigt immer weiter."

Beuth forderte eine Mindeststrafe von sechs Monaten. "Künftig muss gelten: Wer Einsatzkräfte angreift, kommt nicht mit einer Geldstrafe davon, sondern geht in den Knast.“

Auch Frankfurts Polizeipräsident Gerhard Bereswill verurteilte die Übergriffe. "Für mich ist es unerträglich, wenn sich Personen gegen die Polizei spontan zusammenrotten. Die Kolleginnen und Kollegen setzen sich tagtäglich für den Schutz und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger ein." Bereswill sagte, man werde alles tun, um weitere Täter zu ermitteln.

