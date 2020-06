Bei einem Polizeieinsatz gegen eine Gruppe junger Randalierer sind Beamte in Lampertheim (Bergstraße) mit Steinen beworfen worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten die 17 bis 21 Jahre alten Täter Scheiben am Bahnhof eingeworfen. Als Polizisten den Männern folgten, flogen die Steine in Richtung der Beamten. Verletzt wurde niemand.