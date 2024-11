Vor dem Amtsgericht Kassel müssen sich zwei Polizeibeamte verantworten. Ihr Hund hatte bei einem Einsatz einen Mann gebissen. Die Staatsanwaltschaft glaubt: ohne jegliche Not.

Der Biss eines Polizeihunds beschäftigt drei Jahre später noch immer die Justiz. Das Kasseler Amtsgericht muss seit Montag klären, ob zwei Polizeibeamte bei einem Einsatz im Dezember 2021 ihren Hund unrechtmäßig auf einen Mann losgelassen haben - und ob sie im Nachgang dazu bewusst gelogen und den Geschädigten zu Unrecht beschuldigt haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft den 33 und 34 Jahre alten Polizisten gemeinschaftliche Verfolgung Unschuldiger und uneidliche Falschaussage vor. Der ältere Angeklagte muss sich außerdem wegen Körperverletzung im Amt verantworten. Demnach soll er seinen Diensthund ohne ausreichenden Anlass eingesetzt haben.

Beamte strengten Verfahren gegen Geschädigten an

Der Anklage zufolge wurde die Polizei alarmiert, weil eine aggressive Person eine weitere Person verfolge. Die beiden Angeklagten hätten die Wohnung des Mannes aufgesucht, der in Verdacht stand, den Einsatz ausgelöst zu haben. Dieser leide bekanntermaßen an einer psychischen Erkrankung, so die Staatsanwaltschaft. Gegen ihn soll der 34-Jährige seinen Diensthund unrechtmäßig eingesetzt haben. Das Tier biss dem Mann in den Oberschenkel.

Um ihr Fehlverhalten zu verdecken, sollen beide Angeklagte ein Ermittlungsverfahren gegen den Geschädigten wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet haben. Solche Widerstandshandlungen habe es aber nicht gegeben, vielmehr hätten die Beamten dies nur behauptet.

Überdies wird den Polizisten vorgeworfen, in einem Sicherungsverfahren gegen den Mann vor dem Landgericht Kassel die Unwahrheit gesagt und Widerstandshandlungen bekundet zu haben, die so nicht stattgefunden haben sollen.