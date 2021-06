Polizisten retten Greifvogel an der A67

In Seil verfangen

An der A67 bei Lorsch (Bergstraße) haben Polizeibeamte einen Greifvogel gerettet.

Der Vogel hatte sich in einem Seil an einem Baum verfangen und verzweifelt versucht, sich zu befreien. Eine Autofahrerin hatte das Tier entdeckt. Die Beamten kletterten auf das Dach des Streifenwagens und befreiten den Vogel. Er kam in eine Auffangstation.