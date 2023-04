Auf der A5 am Hattenbacher Dreieck ist am Dienstag ein 71 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen.

Laut Polizei hatte sich am Nachmittag auf der zweiten von drei Fahrspuren ein Lkw-Stau gebildet. Der 71-Jährige kam aus ungeklärter Ursache von seiner Fahrspur ab und krachte gegen die hintere Ecke eines Sattelaufliegers. Dabei wurde der Mann so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären. Für die Bergungsarbeiten wurden die beiden rechten Fahrstreifen mehrere Stunden gesperrt. Auf der A5 bildete sich in Richtung Norden ein bis zu sechs Kilometer langer Stau.