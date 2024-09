Postsendung löst Einsatz in Darmstadt aus

Eine verdächtige Postsendung hat am Donnerstag einen größeren Polizeieinsatz an der Berliner Allee in Darmstadt ausgelöst.

Laut Polizei hatte eine 64 Jahre alte Mitarbeiterin einer Firma über Hautausschlag geklagt, nachdem sie einen Brief geöffnet hatte. Das Gebäude wurde teilweise geräumt. Polizei und Feuerwehr konnten aber keine bedenklichen Stoffe feststellen.