Der britische Thronfolger Prinz William will während der Fußball-EM nach Frankfurt reisen, um sich das zweite Vorrundenspiel der Engländer gegen Dänemark anzuschauen.

Das gab der Kensington-Palast am Mittwoch bekannt. Das Spiel in Frankfurt findet am 20. Juni (18 Uhr) statt. England trifft in Gruppe C zudem auf Serbien und Slowenien. Bei der letzten EM schafften es die "Three Lions" bis ins Finale, das sie gegen Italien verloren. Prinz William ist nicht nur Fußballfan sondern auch Präsident des englischen Fußballverbands (FA).