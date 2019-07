In Hessen kann wieder telefoniert werden. Eine landesweite Störung sei behoben, teilten die Deutsche Telekom sowie mehrere Rettungsleitstellen mit. Die Probleme verursacht hatte ein Knotenpunkt in Frankfurt.

Seit Dienstagmittag hatte es die landesweiten Probleme bei der Telefonie gegeben. Ein Knotenpunkt in Frankfurt sei gestört gewesen, teilte die Deutsche Telekom am späten Nachmittag mit. Demnach gab es Beeinträchtigungen beim Verbindungsaufbau zwischen Telekom und den Anschlüssen der Gesellschaft Telefonica (unter anderem O2) und Hansanet. Betroffen war auch der Notruf.

Diese Störung sei behoben, so die Telekom in einer Stellungnahme um 17.23 Uhr. Man gehe davon aus, dass mittlerweile alle Services wieder genutzt werden könnten. Die Feuerwehr in Frankfurt und die Polizei in Nordhessen wie auch in Mittelhessen gaben ebenfalls Entwarnung, allerdings erst deutlich später kurz vor und kurz nach 18 Uhr.

Um 18.33 Uhr schließlich informierten die Zentrale Leitstelle Wiesbaden und die Leitfunkstelle Kassel über die aufgehobene Warnung. Der Notruf 110 und 112 funktioniere wieder uneingeschränkt. Die beiden Leitstellen hatten etwa vier Stunden zuvor als erste eine Warnung zu der Störung abgesetzt.

"Kein Anschluss unter 06..."

Vor allem Telefonnummern mit 06 am Anfang der Vorwahl waren den Nachmittag über nicht erreichbar. Das betraf Nummern in Südhessen und im Rhein-Main-Gebiet, aber auch in fast ganz Rheinland-Pfalz und einigen Regionen in den südlich angrenzenden Bundesländern.

Vereinzelte Probleme gab es laut dem Polizeipräsidium Kassel auch in Nordhessen, wo die meisten Vorwahlen mit 05 beginnen. Kassel etwa hat die Vorwahl 0561. Die Störungen erstreckten sich demnach auch auf Teile Niedersachsens.

Auch Notrufnummern stundenlang gestört

Zu Problemen kam es auch bei den Notrufnummern 110 und 112. "Wenn Ihr Notruf nicht zustande kommt, ruft unsere Leitstelle Sie zurück", hieß es in einer Mitteilung der Feuerwehr: "Halten Sie in den folgenden Minuten Ihr Telefon frei!" Mehrere Einheiten von Rettungskräften berichteten auf Twitter über die Störung.

Das hessische Innenministerium empfahl, es mit dem Notruf mehrmals zu probieren, falls die Verbindung beim ersten Versuch nicht zustande kommt. Auch über das Warnsystem Katwarn kam eine entsprechende Meldung.

