Weltkriegsbombe in Hanau soll am Abend gesprengt werden

Verzögerung bei der Bombenentschärfung in Hanau: Weil sich ein Zünder nicht ausbauen lässt, soll die Weltkriegsbombe am Abend kontrolliert gesprengt werden. Erst dann können die Anwohner zurück in ihre Wohnungen.

Ein Zünder der Bombe habe sich ausbauen lassen, der andere nicht, schrieb der Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) auf Facebook. Daher habe der Kampfmittelräumdienst entschieden, die Bombe am Mittwochabend kontrolliert zu sprengen. Die kontrollierte Sprengung bedürfe einer sorgfältigen Vorbereitung, betonte Kaminski: "Das kostet leider etwas Zeit". Mit der Rückkehr in die Wohnungen in dem gesperrten Bereich sei nicht vor 22 Uhr zu rechnen.

Der OB bat die betroffenen Menschen um Geduld und Verständnis für die Verzögerung: "Ich kann verstehen, dass man nach einem so langen Tag in die eigenen vier Wände zurück will." Essen werde in den Hallen organisiert, schrieb Kaminsky.

Einen besonderen Dank schickte Kaminsky an die Hilfskräfte und die Experten des Kampfmittelräumdienstes: "Ich bitte bei allen Unannehmlichkeiten und Ärger zu bedenken, dass der Sprengmeister und sein Team keine 750 Meter von der Bombe entfernt sind, ihr Leben für uns aufs Spiel setzen, um uns vor der Gefahr der unkontrollierten Explosion zu bewahren."

Rund um das Fundgebiet der Bombe war das Gebiet am Mittwochmorgen evakuiert worden. Davon betroffen waren rund 16.000 Menschen. Die Evakuierung war um 13.26 Uhr abgeschlossen worden, wie die Stadt auf Twitter mitgeteilte. Die Main-Kinzig-Halle wurde während der Zeit der Evakuierung als Notunterkunft zur Verfügung gestellt.

Produktion bei Unternehmen eingestellt

Die Werkfeuerwehr des Technologieunternehmens Heraeus hatte die Bombe am Dienstagvormittag auf dem Betriebsgelände nahe der Hanauer Innenstadt gefunden. Der Kampfmittelräumdienst des Regierungspräsidiums (RP) Darmstadt sicherte danach das Gelände - und legte den Sicherheitsbereich auf 750 Meter um die Fundstelle fest.

Rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Heraeus konnten am Mittwoch nicht zur Arbeit gehen. Die Produktion ruhte am Morgen. "Wir können das ganz gut händeln. Aber es ist auch ein bisschen aufregend", sagte Unternehmenssprecherin Diana Büchner. Für solche Situationen gebe es Notfallpläne. Auch das Metallverarbeitungsunternehmen Vacuumschmelze war von der Evakuierung betroffen.

Bettlägerige Menschen werden in eine zentrale Halle gebracht. Bild © 5vision.news

Klinikum: "Relativ entspannt"

Von der Sperrung betroffen war auch das Klinikum. Etwa 70 Patientinnen und Patienten wurden bereits am Dienstag in andere Krankenhäuser und ein Bürgerhaus in der Umgebung gebracht. Rund 180 Patienten, darunter 50 Intensivpatienten, konnten innerhalb des Klinikums in gesicherte Bereiche verlagert werden. Rund 100 Patienten wurden planmäßig entlassen.

"Wir haben das gestern Nachmittag und Abend schon gestemmt", sagte Janina Sauer, Pressesprecherin des Klinikums. "Das ist abgeschlossen. Jetzt können wir heute relativ entspannt sein."

Das Klinikum Hanau wurde - mit Ausnahme der Intensivpatienten - bereits am Dienstag evakuiert. Bild © picture-alliance/dpa

Schulen und Kitas betroffen

Auch das Altenzentrum Bernhard Eberhard wurde evakuiert. Im Sicherheitsradius befanden sich zudem die Anne-Frank-Schule und die Brüder-Grimm-Schule. Geschlossen blieb auch die Ludwig-Geissler-Schule.

Außerdem waren folgende Kindertagesstätten betroffen: Kita Janusz-Korczak, Kita Brüder-Grimm, Kita Margareten, Kinderhaus Saalburgstraße, Kinderburg und Kita Tümpelgarten, Kita St. Josef, Familienzentrum der Kathinka-Platzhoff-Stiftung und das Angebot "Mittendrin" der Kathinka-Platzhoff-Stiftung. Alle Kitas außerhalb des Sicherheitsradius blieben geöffnet.

Ebenfalls geschlossen wurde das Nachbarschaftshaus Tümpelgarten, das Stadtteilzentrum Süd-Ost, die Jahnhalle, der Hauptfriedhof und der Bürgerservice Hanau.

Die 89-jährige Anneliese Gersting und ihr Nachbar Bruno Kaucic gehören zu den ersten evakuierten Anwohnern in Hanau. Bild © picture-alliance/dpa

Bahnstrecke Friedberg-Hanau teilweise gesperrt

Auch auf den Bahn- und Busverkehr wirkte sich der Bombenfund aus: Die Bahnstrecke zwischen Friedberg und Hanau war bereits am Dienstag teilgesperrt. Die Züge fuhren nur bis zum Bahnhof Hanau-Nord und von dort wieder Richtung Friedberg, anstatt bis zum Hauptbahnhof durchzufahren.

Zwischen dem Hanauer Hauptbahnhof und Hanau-Nord fahren ersatzweise Busse, wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) am Mittwoch mitteilte. Auch bei der S6 kommt es zu Einschränkungen: Die Linie fährt zwischen Frankfurt-Süd und Groß-Karben im 30-Minuten Takt.

Die Busse des Öffentlichen Nahverkehrs fahren bis zur offiziellen Sperrung des Gebiets. Danach umfahren sie die Sicherheitszone.