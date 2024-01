Hessens Bauern wollen in mehreren Städten mit Traktoren-Konvois gegen die Subventionspolitik der Bundesregierung protestieren. Bereits in der Nacht versammelten sich hunderte Landwirte und begannen ihre Fahrten - unter anderem über die A3 und A66 in Richtung Wiesbaden.

Traktoren rollen in der Nacht zum Montag durch den Main-Kinzig-Kreis.

Der bundesweite Bauernprotest rollt an. Auch in Hessen sind in den frühen Morgenstunden am Montag bereits hunderte Landwirte mit ihren Maschinen unterwegs, um sich bei zentralen Protestkundgebungen zu versammeln.

In Fulda hatten sich etwa gegen 2 Uhr bereits zahlreiche Traktoren nahe der Messe getroffen und sich in Richtung Wiesbaden aufgemacht. Dort ist nach Angaben des Hessischen Bauernverbands (HBV) eine Sternfahrt und eine Kundgebung (12 Uhr) vor der Staatskanzlei geplant. Die Traktoren nahmen den Weg über die A66 in Richtung Landeshauptstadt.

Traktoren-Konvoi auf der A66 in Richtung Wiesbaden Bild © Medienkontor Fulda

In Limburg hatten sich laut Polizei am Morgen bereits rund 1.000 Fahrzeuge versammelt; in Gießen werden ebenfalls mehrere hundert protestierende Landwirte erwartet. Im Laufe des Tages werden sich die protestierenden Bauern aus Fulda und Limburg der Aktion in Wiesbaden anschließen, teilte die HBV-Sprecherin mit.

A3 wegen Traktorenkolonne zwischenzeitlich gesperrt

Die Polizei Mittelhessen schrieb am Morgen auf Twitter/X, dass sich derzeit etwa 100 landwirtschaftliche Zugmaschinen auf der A45 in Richtung Gambacher Kreuz bewegten. Verschiedene Korsos planten im weiteren Verlauf, auch über die A66 in Richtung Wiesbaden zu fahren.

Auf der A3 in Richtung Wiesbaden waren am Morgen ebenfalls hunderte Maschinen unterwegs. Die Autobahn war zwischenzeitlich voll gesperrt. Die Fahrzeuge wurden von der Polizei begleitet. Auch auf der A5 stockte der Verkehr wegen einer Traktorenkolonne.

Den ganzen Morgen und Mittag sind nach Polizeiangaben Sperrungen und Umleitungen im Straßenverkehr möglich. Auch bei Bus und Bahn drohen erhebliche Verspätungen. Hier geht es zu einer Übersicht möglicher Verkehrsbehinderungen. Aktuelle Sperrungen finden Sie in den hr-Verkehrsmeldungen.

Hessischer Bauernverband: Zugeständnisse reichen nicht aus

Vergangene Woche hatte die Bundesregierung auf massive Bauernproteste gegen geplante Subventionskürzungen reagiert. Die Ampel-Koalition will auf die Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft verzichten. Die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel soll gestreckt und in mehreren Schritten vollzogen werden.

Der Präsident des Hessischen Bauernverbandes, Karsten Schmal, sagt: Die Zugeständnisse der Bundesregierung seien nicht ausreichend, deshalb halte man an den geplanten Protestaktionen fest. "Im Gegensatz zu anderen Wirtschaftsbereichen, in denen auf Lohnerhöhungen oder Arbeitszeitentlastungen gedrängt wird, kämpft die Landwirtschaft darum, erhebliche zusätzliche Belastungen abzuwenden."

