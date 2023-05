Prozess-Beginn: Gondelabsturz mit drei Toten am Hohen Meißner

Arbeiten an hr-Sendemast

Im September 2019 stürzte eine Arbeitsgondel an einem Sendeturm in Nordhessen ab, drei Arbeiter überlebten das nicht. Vor dem Amtsgericht Eschwege hat nun der Prozess gegen den Geschäftsführer und einen Elektriker der zuständigen Firma begonnen.

Rund dreieinhalb Jahre nach dem tödlichen Absturz einer Arbeitsgondel auf dem Hohen Meißner (Werra-Meißner) hat am Dienstag vor dem Amtsgericht Eschwege der Prozess gegen den Geschäftsführer und einen Elektriker der damals für die Arbeiten beauftragten Berliner Firma begonnen. Die beiden Männer sind wegen fahrlässiger Tötung angeklagt.

Drei Arbeiter abgestürzt und gestorben

Bei dem Sturz 80 Meter in die Tiefe starben im September 2019 drei Männer aus Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, die in der Wartungsgondel an einem hr-Sendemast arbeiteten.

Wie die Polizei damals mitteilte, fuhr die Gondel ähnlich einer Seilbahn an einem im Boden verankerten Stahlseil zum Sendemast hinauf. Dabei sei es zu Komplikationen gekommen, wodurch das Seil erschlaffte und die Gondel abstürzte.

Arbeitsschutz-Vorschriften nicht eingehalten?

Dem heute 43 Jahre alten Geschäftsführer aus Berlin wirft die Staatsanwaltschaft vor, für den Absturz mitverantwortlich zu sein. Die verwendete mobile Seilbahn soll nicht den arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften entsprochen haben.

Sie hätte demnach beim Transport von Personen in großer Höhe nicht verwendet werden dürfen, da sie über keine zusätzlichen Sicherungssysteme verfügt haben soll, die ein vollständiges Abstürzen der Gondel hätten verhindern können.

Vorwürfe auch gegen Elektriker

Der mitangeklagte Elektriker aus Brandenburg soll bei Wartungsarbeiten an der Seilwinde im Februar 2019 versehentlich eine Hülse nicht ordnungsgemäß eingesetzt haben. Diese Verletzung der Sorgfaltspflicht des 63-Jährigen soll laut Staatsanwaltschaft dazu beigetragen haben, dass das Stahlseil der Seilwinde in ungebremsten Freilauf geriet.

Der Sendemast gehört dem Hessischen Rundfunk. Eine Fremdfirma aus Berlin hatte den Auftrag bekommen, eine neue Antenne aufzubauen, die dazu beitragen sollte, den Empfang von digitalen Radioprogrammen über DAB+ zu verbessern.