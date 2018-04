Vor dem Frankfurter Landgericht hat der Prozess gegen den mutmaßlichen Islamisten Bilal G. begonnen. Der 29-Jährige soll für die Ausreise eines Schülers verantwortlich sein, der in Syrien bei Kämpfen ums Leben kam.

Bilal G. gilt als einer der führenden Salafisten im Rhein-Main-Gebiet, seit Montag steht er in Frankfurt vor dem Landgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft Bilal G. Beihilfe zur Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor.

Nach ihrer Überzeugung hat er einem 16 Jahre alten Schüler im Herbst 2013 zur Ausreise nach Syrien verholfen, indem er ihn mit Flugtickets und Papieren ausstattete. Der Junge ließ sich den Ermittlungen zufolge an Waffen ausbilden und ist Anfang 2014 gestorben. Bilal G. schweigt zu den Vorwürfen.

Verteidiger beantragen Einstellung des Verfahrens

Seine Verteidiger beantragten, das Verfahren gegen ihn einzustellen, weil die Verfahrensdauer von mittlerweile viereinhalb Jahren unangemessen lang sei. Über den Antrag wurde noch nicht entschieden. Der Prozess ist zunächst bis Ende Juni terminiert.

Bilal G. ist im Rhein-Main-Gebiet als Regionalverantwortlicher für die mittlerweile verbotene Koranverteil-Aktion "Lies!" bekannt geworden. Er steht auch in engem Kontakt mit dem wohl bekanntesten deutschen Vertreter der ultra-konservativen Salafistenszene, Pierre Vogel. Seit Anfang März sitzt Bilal G. in Untersuchungshaft, weil er nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft fliehen wollte. Die Bundespolizei hatte ihn im März am Frankfurter Flughafen festgenommen, als er nach Istanbul reisen wollte.