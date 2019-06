Wegen einer Messerattacke an einer Tankstelle in Kelkheim (Taunus) steht ein 27 Jahre alter Mann vor dem Landgericht in Frankfurt.

Die Anklage legt dem Mann versuchten Totschlag zur Last. Er soll im Juli 2017 im Streit einem 29-Jährigen in den Rücken gestochen und dabei seine Milz verletzt haben.