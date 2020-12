Mutmaßliche IS-Rückkehrerin in Frankfurt vor Gericht

Im Alter von 16 Jahren soll sie nach Syrien gereist sein und einen IS-Kämpfer geheiratet haben. Jetzt steht die 22-Jährige aus Rüsselsheim in Frankfurt vor Gericht.

Zum ersten Mal muss sich vor dem Oberlandesgericht Frankfurt eine mutmaßliche Unterstützerin der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) verantworten. Am Montag begann der Prozess gegen die 22-Jährige aus Rüsselsheim. Sie soll 2014 nach Syrien gereist sein und sich dort dem IS angeschlossen haben.

Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt zufolge heiratete die Angeklagte in Syrien einen IS-Kämpfer. Zu dem Zeitpunkt sei sie 16 Jahre alt gewesen. Die Heirat habe der IS arrangiert.

Angeklagte soll IS-Kämpfer gepflegt haben

Aufgabe der Angeklagten sei es gewesen, ihren Mann bei Kampfeinsätzen in Syrien und im Irak zu unterstützen. Darüber hinaus soll sie ein Sturmgewehr besessen haben. Gemeinsam mit ihrem Mann habe sie ein Haus bewohnt, dessen Besitzer der IS zuvor vertrieben habe.

Als ihr Ehemann bei einem Bombenangriff schwer verletzt wurde, habe sie ihn gepflegt. Nach vier Jahren beim IS sei sie kurzzeitig in kurdische Gefangenschaft geraten.

Im November 2019 kehrte sie mit dem Flugzeug nach Frankfurt zurück. Seitdem sitzt sie in Untersuchungshaft. Für die Verhandlung hat das Gericht zunächst 17 Tage angesetzt. Das Urteil wird Ende Februar erwartet.

07.12.2020