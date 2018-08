In einer Bar in Offenbach starb im September ein Mann nach drei Messerstichen. Die Hintergründe der Bluttat sind immer noch völlig unklar. Jetzt muss sich der mutmaßliche Täter vor Gericht verantworten.

Ermittlungen am Tatort in Offenbach Bild © Michael Seeboth (hr)

Ab Mittwochmorgen muss sich ein 29-Jähriger in einem Mordprozess vor dem Landgericht Darmstadt verantworten. Laut Staatsanwaltschaft Darmstadt soll der Frankfurter im September vergangenen Jahres einen 34 Jahre alten Mann in einer Bar in Offenbach mit einem Messer erstochen haben. Er habe drei Mal auf das Opfer eingestochen, das noch in der Bar seinen Verletzungen erlag.

Zeugen berichten von wüstem Streit

Das Motiv für die Tat ist noch immer völlig unklar. Augenzeugen berichteten damals laut Polizei, der Tat sei ein wüster Streit vorausgegangen.

Der vermeintliche Täter floh zunächst, konnte aber wenig später in Offenbach festgenommen werden. Das Urteil in dem Mordprozess wird frühestens für September erwartet.

