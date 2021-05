Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found

Prozess in Frankfurt gestartet

Der Prozess gegen Franco A. ist vor dem Oberlandesgericht Frankfurt gestartet. Der Bundeswehroffizier, der sich als syrischer Flüchtling ausgab, soll einen Anschlag auf hochrangige Politiker geplant haben. Sein Verteidiger sieht ihn als "Opfer einer Hetzkampagne".

Vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt hat am Donnerstag der Prozess gegen den Bundeswehroffizier Franco A. begonnen, der unter Terrorverdacht steht. Die Bundesanwältin warf dem 32 Jahre alten Oberleutnant vor, aus einer tief verfestigten rechtsextremistischen Gesinnung heraus Anschläge auf Politiker geplant zu haben.

Auch habe er gegen das Waffen- und Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen. Die Anklage geht davon aus, dass er einen Anschlag auf hochrangige Politiker und Personen des öffentlichen Lebens beabsichtigte, die sich für ihr - aus Sicht des Angeklagten - flüchtlingsfreundliches Engagement besonders auszeichneten.

Mit "erheblichem organisatorischen Aufwand" habe sich der Angeklagte eine falsche Identität als angeblicher syrischer Flüchtling zugelegt, so die Anklagevertreterin. Es sei Franco A. darum gegangen, die geplanten Anschläge als Terrorakte eines anerkannten Asylbewerbers darzustellen und das Vertrauen in die Asylpolitik zu erschüttern.

Franco A. weist Vorwürfe zurück

Kurz vor Beginn des Prozesses hat der Angeklagte die Vorwürfe gegen sich erneut bestritten. "Ich habe niemals zum Nachteil irgendeiner Person irgendwelche Handlungen geplant", sagte Franco A. am Donnerstag in Frankfurt vor Journalisten. Er wolle in dem Verfahren einiges klarstellen, er sei kein Rechtsextremist.

Der Verteidiger des aus Offenbach stammenden Offiziers bezeichnete seinen Mandanten am Donnerstagmorgen als Opfer einer Hetzkampagne. Franco A. sei vielseitig interessiert und höre privat auch Punkmusik. Eine rassistische Motivation könne er bei ihm nicht erkennen. Franco A. sei es um die Aufdeckung von Missständen gegangen. Der Verteidiger kündigte an, er wolle aufklären, ob es politische Einflussnahme auf das Verfahren gab.

Waffen, Munition und Sprengkörper beschafft

"Als Anschlagsopfer waren nach den Aufzeichnungen des Angeschuldigten unter anderem Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz Heiko Maas, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages Claudia Roth sowie Anetta Kahane, Menschenrechtsaktivistin, Journalistin und Gründerin der Amadeu Antonio Stiftung in Berlin, vorgesehen", hieß es im Dezember 2017 bei der Bekanntgabe der Anklage.

Franco A. habe sich insgesamt vier Schusswaffen, mehr als 1.000 Schuss Munition sowie mehr als 50 Sprengkörper beschafft. Bis August sind zwölf Prozesstage angesetzt. Ob das ausreichen wird, ist fraglich.

Sendung: hr-iNFO, 20.05.2021, 11.30 Uhr