Versuchter Mord in Grasellenbacher Pflegeheim vor Gericht

56-Jähriger nach versuchtem Mord an Pflegerin vor Gericht

Prozess in Darmstadt

Vor dem Darmstädter Landgericht hat der Prozess gegen einen 56-Jährigen begonnen. Er soll versucht haben, in einem Heim eine Pflegerin zu töten. Nur durch Glück überlebte das Opfer.

Ein Mann soll in einem Pflegeheim in Grasellenbach (Bergstraße) eine Pflegerin bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Deswegen steht er seit Mittwoch vor dem Darmstädter Landgericht. Angeklagt ist er wegen versuchten Mordes. Zum Prozessauftakt äußerte sich der 56-Jährige nicht zur Tat.

Angeklagter hielt Opfer wohl für tot

Die Frau war der Verhandlung per Video zugeschaltet. Da sie seit dem Angriff traumatisiert ist, wollte man ihr nicht zumuten, dem Angeklagten persönlich gegenüber zu treten. Dass sie die Attacke überlebt hat, sei wohl dem Umstand zu verdanken, dass sie der Angreifer für tot hielt. So sieht es die Staatsanwaltschaft.

Der Mann war in dem Heim untergebracht worden, weil er nach jahrelanger Alkoholsucht nicht mehr eigenständig leben konnte. Mit seinem Aufenthalt dort soll er aber so unzufrieden gewesen sein, dass er die Einrichtung unbedingt verlassen wollte. Dazu schmiedete er nach Ansicht der Staatsanwaltschaft den Plan, die Pflegerin zu töten.

DNA-Spuren am Hals des Opfers

Im Juni 2021 kam es dann bei einem Streit ums Duschen zu der Attacke. Der Mann die Frau am Hals gepackt und zugedrückt haben. Als sie bewusstlos war, habe der Angeklagte in dem Glauben, sie sei tot, das Zimmer verlassen. Kurz darauf kam die Pflegerin wieder zu sich. Für die Täterschaft des Mannes sprechen laut Anklage DNA-Spuren am Hals des Opfers.

Wegen seiner langjährigen Alkoholsucht leidet der 56-Jährige unter Gedächtnisstörungen. Ob er zum Tatzeitpunkt überhaupt schuldfähig war, soll im weiteren Prozessverlauf ein Gutachter klären. Bis Ende April sind drei weitere Prozesstage vorgesehen.