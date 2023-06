Prozessbeginn wegen Vergewaltigung einer Patientin in Offenbach

Krankenhaus-Mitarbeiter soll Patientin in Offenbach vergewaltigt haben

Prozessbeginn in Darmstadt

Ein Krankenhaus-Mitarbeiter soll eine frisch operierte Frau in einer Offenbacher Klinik vergewaltigt haben. Seit Dienstag muss sich der 42-Jährige dafür in Darmstadt vor Gericht verantworten.

Eine junge Frau unterzieht sich Mitte Juni 2021 einer Brustkrebs-Operation im Ketteler-Krankenhaus in Offenbach. Kurz danach vergewaltigt ein Krankenhaus-Mitarbeiter die 23-Jährige in ihrem Krankenzimmer - so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft.

Der 42 Jahre alte mutmaßliche Täter aus Hanau war im Krankenhaus festangestellt, um Operationen vorzubereiten und Patienten zu transportieren. Seit Dienstag muss er sich vor dem Landgericht Darmstadt wegen Vergewaltigung verantworten.

"Geschlagen, gewürgt und zum Oralsex gezwungen"

Er soll die junge Frau laut Staatsanwaltschaft gewürgt, geschlagen, ihre Zehen geleckt und sie zum Oralsex gezwungen haben. Das Geschehen soll sich danach noch einmal wiederholt haben.

Spermaspuren des Angeklagten wurden am Hals der Geschädigten sichergestellt. Die 23-Jährige habe mehrfach versucht, den Täter abzuwehren, so die Anklage, doch dieser habe das Zimmer erst nach Feierabend verlassen.

Angeklagter weist Vorwürfe zurück

Der 42-Jährige wies den Vorwurf der Vergewaltigung am Dienstag zurück. Sex habe es nicht gegeben. Dass er ihre Zehen geleckt und sie geküsst habe, sei einvernehmlich passiert. Bereits am ersten Tag ihrer Ankunft habe "die Chemie gestimmt" und man habe Nummern ausgetauscht.

Den Oralsex räumte der Angeklagte erst ein, als der Richter ihn auf die sichergestellten Spermaspuren hinwies. Auch dass er seine Finger in ihre Körperöffnungen steckte, gestand der Angeklagte später.

Das vermeintliche Opfer sagte am Dienstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus. Zwei weitere Prozesstage sind angesetzt, bevor das Urteil fallen soll.