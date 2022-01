Prozess um Mordversuch an Ehefrau auf Radtour [Audioseite]

Prozess in Darmstadt wegen versuchten Mordes

Im April finden Radfahrer eine blutende Frau auf einem Weg. Was wie ein Radunfall aussieht, ist laut Staatsanwaltschaft ein Mordversuch. Der 55 Jahre alte Ehemann der Verletzten muss sich nun in Darmstadt vor Gericht verantworten.

Ein 55-Jähriger soll auf einer gemeinsamen Radtour versucht haben, seine Ehefrau zu töten. Wegen versuchten Mordes muss er sich ab diesem Montag vor der Schwurgerichtskammer des Darmstädter Landgerichts verantworten. Laut Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte am 3. April 2021 versucht haben, seine Ehefrau mit einem Stein zu erschlagen, während beide mit den Rädern unterwegs waren.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann aus Dietzenbach (Offenbach) eine teure Scheidung vermeiden wollte und deshalb versuchte, seine Frau zu töten. Er ließ laut den Ermittlern erst von der 52-Jährigen ab, als sich andere Radfahrer näherten.

Zeugin meldet sich nach ZDF-Sendung

Eine Radfahrerin und eine Joggerin fanden die verletzte 52-Jährige und gingen zunächst davon aus, dass es sich um einen Radunfall handelte. Erst nach einem Aufruf in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY", in der der Fall behandelt wurde, meldete sich die als wichtige Zeugin gesuchte Radfahrerin bei der Polizei. Für das Verfahren am Darmstädter Landgericht sind sieben Verhandlungstage bis zum 31. Januar angesetzt.