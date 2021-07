Franco A.s Asyl-Akte vorgestellt

Prozess Franco A.s Asyl-Akte vorgestellt

Am letzten Tag vor der Sommerpause sind im Prozess gegen den unter Terrorverdacht stehenden Bundeswehroffizier Franco A. am Oberlandesgericht Frankfurt am Donnerstag Auszüge aus dessen Asylakte verlesen worden.

Der 32-Jährige hatte sich mit einer falschen Identität als angeblicher syrischer Flüchtling registrieren lassen.