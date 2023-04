Im Prozess um einen schweren Unfall in Frankfurt hat die Staatsanwaltschaft am Dienstag eine Haftstrafe von fünf Jahren und zehn Monaten für den Verursacher aus Mülheim an der Ruhr gefordert.

Vom ursprünglichen Vorwurf des Mordversuchs rückte sie ab, sah ihn aber eines verbotenen Autorennens und der gefährlichen Körperverletzung schuldig. Der Mann soll im Juli 2021 vor einer Polizeistreife davongerast und an einer roten Ampel in ein anderes Auto gefahren sein, dessen Fahrer verletzt wurde. Die Verteidigung forderte Bewährung. Das Urteil soll Anfang Mai fallen.