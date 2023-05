Sie soll Patienten genötigt haben, sie in ihrem Testament zu begünstigen.

Sie soll Patienten genötigt haben, sie in ihrem Testament zu begünstigen. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Prozess in Frankfurt

Sie soll im großen Stil Testamente gefälscht und so ihre Klienten um fast eine Viertelmillion Euro gebracht haben: Eine frühere Rechtsanwältin muss sich dafür jetzt vor dem Frankfurter Landgericht verantworten.

Weil sie als Betreuerin vielfach ältere und gebrechliche Menschen geschädigt haben soll, steht seit Dienstagmorgen eine 42 Jahre alte Rechtsanwältin vor dem Landgericht Frankfurt. Die Anklage geht von 102 Einzeltaten der Untreue aus - der Gesamtschaden soll sich auf rund 284.000 Euro belaufen.

Unter anderem soll die zwischenzeitlich mit einem Berufsverbot belegte Anwältin manipulierte Testamente verfasst haben, in denen sie sich als Erbin einsetzte. Darüber hinaus kam es laut Anklage beim Einkaufen sowie bei Kontobewegungen zu Untreuehandlungen größeren Ausmaßes.

Mit dem Geld die eigene Wohnung renoviert

Die Angeklagte war seit 2013 in Bad Homburg Berufsbetreuerin. Laut Anklage nötigte sie ihre Klienten, sie in ihren Testamenten zu begünstigen. Außerdem habe sie auf Rechnung von Menschen, die sie betreute, ihre Wohnung renoviert und ausgestattet. Allein einer Person habe sie so 180.000 Euro weggenommen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft werden ihr zwischen 2015 und 2020 mehr als 100 Taten vorgeworfen. Schon 2019 sei ein Berufsverbot gegen die Rechtsanwältin verhängt worden - sie habe trotzdem weitergemacht. Die Strafkammer hat mehrere Verhandlungstage bis Ende Mai terminiert.

Weitere Informationen Jetzt herunterladen: Die neue hessenschau-App Bild © hessenschau.de Suche, Regenprognose, Darkmode: Wir haben unsere News-App für Hessen stark überarbeitet und verbessert. Laden Sie sich die neue hessenschau-App jetzt herunter:

Android: Google Play Store

Apple iOS: App Store

Mehr zur neuen App Ende der weiteren Informationen