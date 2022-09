Ein Messerangriff nach einem Streit in einem Frankfurter Park beschäftigt seit Donnerstag das Landgericht Frankfurt.

Angeklagt ist ein 55-jähriger Obdachloser wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Die Tat ereignete sich im Juli 2021 an einem Kiosk im Frankfurter Ostpark, wo die beiden Männer zunächst in Streit geraten waren. Das Opfer wurde am Bauch verletzt und musste in die Klinik. Am ersten Verhandlungstag räumte der Angeklagte die Messerstiche ein, berief sich aber auf Notwehr. Er habe sich gegen Schläge verteidigen müssen.