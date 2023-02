Prozess zieht sich in die Länge

Messerattacke Prozess zieht sich in die Länge

Der Prozess in Frankfurt um eine tödliche Messerattacke auf der Standspur einer Autobahn zieht sich vor dem Landgericht in die Länge.

Statt der für Ende Januar avisierten Urteilsverkündung wurden neue Verhandlungstermine bestimmt, so das Gericht am Dienstag. Nach der Vernehmung weiterer Zeugen soll nun am 20.Februar plädiert werden.