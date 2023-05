Prozess in Gießen - zweimal lebenslänglich für Mord

Weil sie ihren Dealer totgeprügelt haben, sind zwei Drogensüchtige am Freitag vom Landgericht Gießen zu jeweils lebenslanger Haft verurteilt worden.

Nach Überzeugung des Gerichts hatten sie im Februar 2022 ihren Dealer getötet, um an elf Gramm Heroin zu gelangen. An der Attacke in der Gießener Nordstadt war ein weiterer Mann beteiligt. Er bekam wegen Beihilfe zwei Jahre und sechs Monate Haft. Das Gericht folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte auf gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge plädiert.