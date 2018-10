Rund 17 Jahre nach der Vergewaltigung eines 13 Jahre alten Mädchens steht der mutmaßliche Täter in Frankfurt vor Gericht. Der heute 42-Jährige war anhand einer DNA-Analyse überführt worden.

Zu der Tat war es im November 2001 in einer Grünanlage nahe der Frankfurter Musterschule gekommen. Laut Anklage riss der Mann das Mädchen zu Boden, würgte und vergewaltigte es. Passanten seien schließlich eingeschritten, der Täter flüchtete.

In Tschechien erneut straffällig geworden

17 Jahre später muss sich der mutmaßliche Vergewaltiger nun vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. 2015 waren die Ermittler beim Abgleich von DNA-Daten auf seine Spur gekommen. Laut Staatsanwaltschaft war er in seiner Heimat Tschechien 2005 wegen Sexualstraftaten zu einer fünfjährigen Haftstrafe und einer anschließenden stationären Behandlung verurteilt worden.

Gegen den Beschuldigten wurde Anklage erhoben. Zu einem Gerichtstermin Ende vergangenen Jahres in Frankfurt erschien er nicht. Erst ein internationaler Haftbefehl führte zu seiner Auslieferung und Inhaftierung in Deutschland.

Opfer erinnert sich nicht an Gesicht des Täters

Zu den Vorwürfen äußerte er sich am Dienstag nicht. Das Opfer, das als Nebenklägerin in dem Prozess auftritt, gab im Zeugenstand an, sich nicht mehr an das Gesicht des Täters erinnern zu können. Die Grünanlage war zur Tatzeit in den Abendstunden nur spärlich beleuchtet.

Für den Prozess hat die Strafkammer des Landgerichts vorerst zwei weitere Verhandlungstage bis Anfang November anberaumt.

Sendung: hr-iNFO, 23.10.2018, 06:00 Uhr