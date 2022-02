Prozess am Landgericht Fulda wegen einer Attacke mit einem Fleischklopfer.

Bild © hr / Jörn Perske

Prozess in Fulda

Weil er sein Router-Passwort nicht finden konnte, hat ein Mann in Fulda fast seinen Freund und Kollegen getötet. Im Prozess am Landgericht rückt die Anklage nun vom Vorwurf des versuchten Mordes ab. Was war passiert?

Für eine beinahe tödliche Attacke mit einem Fleischklopfer auf seinen nichts ahnenden Freund soll ein 57-jähriger Mann für mehrere Jahre ins Gefängnis. Im Prozess am Landgericht Fulda plädierte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag auf vier Jahre Freiheitsstrafe für den massiven Gewaltausbruch.

Die Verteidigung hält zwei Jahre auf Bewährung für angemessen, weil ihr Mandant nur vermindert schuldfähig sei. Er habe in der Zeit regelmäßig Drogen, Alkohol und Medikamente genommen. Die Tat sei für ihn wesensfremd gewesen.

Angeklagt war der geständige Täter zunächst wegen versuchten Mordes. Doch nun rückte die Staatsanwaltschaft davon ab, weil der Mann die Attacke nicht bis zum bitteren Ende durchzog. Er sei von der Tat zurückgetreten. Deswegen sei nur der Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung erfüllt.

Wegen eines fehlenden Passworts ausgerastet

Mitte Juli vergangenen Jahres hatte der Angeklagte seinen 44 Jahre alten Freund zu Hause empfangen. Die beiden Männer kennen sich von der Arbeit, und der Jüngere sollte dem Älteren bei einem Computer-Problem helfen. Weil der Ältere aber nicht das erforderliche Passwort parat hatte, eskalierte die Situation und dem 57-Jährigen brannten alle Sicherungen durch.

Er ging in die Küche und holte unbemerkt ein Messer und einen Fleischklopfer. Damit versetzte er dem Opfer mehrere Schläge auf den Kopf und mit dem Messer Stiche in den Oberkörper.

Der Angriff sei für den 44-Jährigen vollkommen unvermittelt erfolgt, sagte die Oberstaatsanwältin. Der Täter habe die Arg- und Wehrlosigkeit seines Opfers ausgenutzt und den Tod billigend in Kauf genommen, hieß es in der Anklage.

Blutend zusammengebrochen

Das Opfer konnte sich dennoch aus dem Haus retten und schleppte sich zu einer Apotheke auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Dort brach der blutende Mann zusammen. Nur durch das rasche Eingreifen eines Arztes in der Nähe sei das Leben des Mannes gerettet worden.

Der Angreifer konnte noch am selben Tag festgenommen werden. Bereits gegenüber Polizisten räumte er die Tat unumwunden ein. Vor Gericht erklärte der Mann, er habe sich von seinem Freund im Stich gelassen gefühlt. Er warf ihm vor, er hätte ihm vorher sagen sollen, dass er sein Router-Passwort griffbereit haben müsse. Er sei verzweifelt gewesen, weil er das Passwort nicht habe finden können. Da habe er den Fleischklopfer und ein Messer aus der Küche geholt und habe ihn attackiert, erklärte er.

Der Angeklagte beteuerte vor Gericht: Er habe seinen Freund schlagen, aber nicht töten wollen. Er habe die Nerven verloren, weil Fernseher und Computer für ihn lebenswichtig seien. Wegen der Corona-Pandemie habe er seine Wohnung kaum verlassen. Durch die lange Zeit der Isolation sei er außer Kontrolle geraten. Es tue ihm sehr leid.

Das Urteil soll am Freitagvormittag gesprochen werden.