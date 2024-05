Betroffenheit über den Tod der 14-Jährigen: An ihrer Schule in Bad Emstal wurden Kerzen aufgestellt.

Bild © Sina Philipps (hr)

Prozess nach Mord an 14-Jähriger in Bad Emstal beginnt

Im September 2023 löste der gewaltsame Tod der 14-jährigen Marie Sophie in Bad Emstal große Bestürzung aus. Nun muss sich ein 21-Jähriger als mutmaßlicher Täter vor Gericht verantworten: wegen Mordes und Störung der Totenruhe.

Er soll die 14-jährige Marie Sophie aus Bad Emstal (Kassel) erwürgt haben, um sexuelle Befriedigung zu erlangen. Danach habe er mit seinem Handy gefilmt, wie er sich am Leichnam verging: Rund acht Monate nach dem Tod der Jugendlichen steht der heute 21 Jahre alte Tatverdächtige René G. seit Dienstag vor dem Landgericht Kassel.

Ihm werden Mord und die Störung der Totenruhe vorgeworfen, wie Oberstaatsanwalt Andreas Thöne im Gespräch mit hessenschau.de sagt. Die Anklage wurde im Dezember erhoben, nachdem Ende September 2023 ein Anwohner beim Holzmachen die Leiche der Getöteten gefunden hatte.

Videos auf Handy des Angeklagten gefunden

Schon nach der Festnahme hätten Beamte die Gegenstände des Angeklagten durchsucht und in einer Jacke das zuvor verschwundene Handy der Getöteten gefunden. "Im gelöschten Bereich fanden die Ermittler zwei Videodateien, die nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft den Leichnam der Getöteten zeigen und wie offensichtlich die filmende Person mit der Hand den Leichnam berührt", beschreibt Oberstaatsanwalt Thöne.

Der Angeklagte habe sich bisher noch nicht zu den Vorwürfen geäußert, so der Oberstaatsanwalt. Das könne sich während des Prozesses aber ändern. Seit der Festnahme im vergangenen September sitzt René G. in Untersuchungshaft. Ursprünglich soll der Mann aus dem benachbarten Naumburg stammen.

Auch vor der Tat sei er laut Behörden "kein unbeschriebenes Blatt" gewesen. Anwohner berichteten im Oktober, dass er Gerüchten zufolge durch Drogendelikte, Vandalismus und Brandstiftung Ärger mit der Polizei gehabt haben soll. Durch Sexualdelikte sei er in der Vergangenheit allerdings nicht aufgefallen, sagt die Staatsanwaltschaft.

Verfahren findet vor der Jugendkammer statt

Da der Angeklagte zur Tatzeit erst 20 Jahre alt war, sieht das sogenannte Jugendgerichtsgesetz zwar ein Verfahren vor einer Jugendkammer vor. Dennoch könnte er nach dem Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden.

"Meint die Jugendkammer, das Erwachsenenstrafrecht findet Anwendung, droht ihm die Verhängung einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Ist die Jugendkammer der Auffassung, Jugendstrafrecht findet Anwendung, dann wäre eine Jugendstrafe bis zu zehn Jahren möglich", erklärt Oberstaatsanwalt Thöne. Bei einer besonderen Schwere der Schuld könne die Jugendstrafe auf bis zu 15 Jahre ausgedehnt werden.

Der Prozess soll sich zunächst über drei Verhandlungstage erstrecken. Ein Urteil könnte demnach schon Ende Mai oder Anfang Juni gefällt werden.

Was passierte mit Marie Sophie?

Die 14-jährige Marie Sophie hatte am 27. September 2023 ihr Elternhaus gegen 18.30 Uhr verlassen, danach wurde sie von ihrer Familie nicht mehr lebend gesehen. Am Tag darauf entdeckte ein Mann die Leiche des Mädchens beim Holzhacken unter einem Holzstapel an einem Feldrand im Bad Emstaler Ortsteil Sand. Nur wenige Stunden später nahm die Polizei den Verdächtigen fest.

Er sei seit geraumer Zeit "cliquenartig" mit dem Opfer bekannt gewesen und habe in einer Befragung Ermittlern gegenüber widersprüchliche Aussagen gemacht. Daraufhin sei seine Wohnung durchsucht worden. Am Tag der Tat sei er außerdem im Beisein des späteren Opfers sowie auch am Waldrand in der Nähe des Tatortes gesichtet worden, berichteten damals Zeugen.